كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مجموعة القلم والمحفظة التكتيكية “Zero Hour” الجديدة

متابعة-سنيار: انتقل ثنائي التصميم “Amy Truong” و Aaron Son إلى Kickstarter مرة أخرى لإطلاق مجموعة القلم والمحفظة التكتيكية Zero Hour الجديدة.

وقال مطورو المجموعة: “APEX MINI هو الجيل القادم من المجموعة التكتيكية الأكثر مبيعًا لدينا، وتحاول MINI، المصممة بمواد غير قابلة للتدمير وخرطوشة حبر مضادة للماء، أن تكون الأفضل في مجموعة EDC الخاصة بنا في حين أنها الأصغر.

ومنذ أن بدأت ZEROHOUR في عام 2013، أطلقت العديد من المشاريع الناجحة بما في ذلك البطاريات، والأقلام التكتيكية، والسكاكين، ويعد قلم EDC Keychain الجديد ومحفظة EDC Premium Leather، المشروع الحادي عشر للشركة.

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تقدم المجموعة محفظة EDC متميزة للقلم والبطاقات والنقد، ويتوفر القلم التكتيكي Apex في كل من الألومنيوم والتيتانيوم.

تتوفر المجموعة للدعم على موقع Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 34 دولارًا أو ما يقرب من 26 جنيهًا إسترلينيًا للمحفظة، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر 2019.