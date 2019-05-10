شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل يطالبون بمقابلة " لارى بيج" رئيس الشركة للتعامل مع مخاوفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد القيام بحركة اعتصام واحتجاجات عالمية ضد المضايقة فى مكان العمل، يطالب موظفو جوجل الآن بضرورة قيام لارى بيج، الرئيس التنفيذى لألفابيت الشركة الأم لجوجل، بمقابلتهم على الفور والتعامل مع مخاوفهم علنًا.

فخلال منشور على منصة النشر عبر الإنترنت Medium، أوضحت المجموعةGoogle التى تطلق على نفسها اسم Walkout For Real Change"، إن الشركة لديها ستة أشهر لتلبية هذه المطالب.

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وقالت المجموعة يوم الأربعاء: "حتى هذا الوقت التقوا جزئيا بواحد منا، ليس هذا فحسب بل بدأت الشركة فى الانتقام من بعض منظمى الاحتجاجات، ففى شهر نوفمبر الماضى، احتج ما يقرب من 20000 موظف من جوجل فى جميع أنحاء العالم إثر إساءة إدارة الشركة لادعاءات التحرش الجنسي".

وأضافت المجموعة: "كان الاحتجاج نقطة تحول، ولحظة دعا فيها موظفو جوجل الشركة إلى القيام بعملها الصحيح تجاه موظفيها، ولقد أصدرنا مجموعة من المتطلبات الواضحة والمفصلة والقابلة للتنفيذ، ويتحكم لارى فى إدارة ألفابيت وله السلطة الفردية لإجراء تغييرات، حيث لا يقوم الآخرون بذلك، إذ يبدو أن جوجل قد فقدت رسوها، وأصبحت الثقة بين الموظفين والشركة محطمة إلى حد كبير، ومع دخول الشركة من أزمة إلى أخرى، من الواضح أن إدارة جوجل فشلت، إلى جانب الموارد البشرية، ولقد حان الوقت لوضع الموارد البشرية على خطة تحسين الأداء وجلب شخص نثق به للإشراف عليه، لقد حان الوقت للتصعيد".