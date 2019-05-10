شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استخدام تقنية الواقع الافتراضى VR فى علاج مرضى الخرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن تقنية الواقع الافتراضى (VR) قد تحسِّن بشكل كبير من نوعية حياة الأشخاص المصابين بالخرف، عن طريق مساعدتهم على تذكر الذكريات السابقة وتقليل السلوك العدوانى وتحسين التفاعلات مع مقدمى الرعاية.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، شارك ثمانية مرضى تتراوح أعمارهم بين 41 و 88 الذين يعانون من الخرف، بما فى ذلك مرضى الزهايمر وهنتنجتون فى الدراسة التى نشرت فى مؤتمر SIGCHI.

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وقال باحثون من جامعة كنت فى المملكة المتحدة إن كل مريض استخدم سماعة رأس VR "لزيارة" واحدة من خمس بيئات افتراضية وهى كاتدرائية وغابة وشاطئ رملى وشاطئ صخرى ومشهد ريفى.

وتم رصد ستة عشر جلسة مع ردود الفعل التى تم جمعها من المرضى ومقدمى الرعاية لهم، وقال جيم أنج من جامعة كنت: "من الواضح أن VR يمكن أن يكون لها فوائد إيجابية للمرضى الذين يعانون من الخرف وعائلاتهم ومقدمى الرعاية، فهى توفر نوعية حياة أكثر ثراءً وإرضاءً مما هو متاح على خلاف ذلك، مع العديد من النتائج الإيجابية".

وكان أحد الاستنتاجات الرئيسية أن VR ساعدت المرضى على تذكر الذكريات القديمة من خلال توفير محفزات جديدة يصعب تحقيقها، بسبب المشاكل الصحية أو تعذر الوصول إليها فى بيئة آمنة.