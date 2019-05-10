كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Newyes” دفتر رقمي بلا أوراق

متابعة-سنيار: Newyes عبارة عن نظام رقمي بدون أوراق يمكن استخدامه على الورق التقليدي على شاشة كتابة الكمبيوتر اللوحي LCD، وهو يدعم 71 لغة.

يلتقط دفتر الملاحظات اللاورقي رسوماتك ويكتبها في وقت واحد من خلال عرضها على الشاشة

يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين وضعي الكتابة ويدعم قلم Newyes Syncpen مستويات ضغط 1024 ويمكنه التقاط أكثر من 200 إطار في الثانية من خلال كاميرا مدمجة مع التعرف على العدسات.

يتم توفير الاتصال من خلال دعم Bluetooth 4.2 الذي يوفر النقل اللاسلكي للملاحظات والرسومات والمستندات الخاصة بك.

Advertisements

“Newyes هي أروع مجموعة Syncpen و E-tablet وكمبيوتر محمول في العالم يمكن تبديلها بسهولة بين الورق والكتابة اللاورقية، وسواء كنت تدون ملاحظات في يوميات أو رسومات على جهاز لوحي إلكتروني، فإن Newyes يعكس محتواك على الفور على هاتفك أو جهازك اللوحي على السحابة.

“Newyes” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 109 دولار ، أو حوالي 83 جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يتم شحنه في جميع أنحاء العالم في يوليو 2019.