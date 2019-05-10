كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحديث جديد لتطبيق “Nike” لقياس قدميك ومنحك أحذية مناسبة

متابعة-سنيار: تقوم Nike بتحديث التطبيق الخاص بها باستخدام أداة حقيقة جديدة معززة تقيس قدميك حتى تتمكن من بيعك أحذية رياضية تناسبك بالفعل.

على الرغم من أن هذا قد يبدو بمثابة استخدام تافه لتقنية AR، إلا أن الفكرة جيدة، فمن الصعب شراء أحذية عبر الإنترنت، لأنه لا يمكنك تجربتها لمعرفة ما إذا كانت تناسبك أم لا، بالإضافة إلى ذلك، تختلف العلامات التجارية في الأحجام.

ومن المعروف أن أحذية Nike، على وجه الخصوص، صغيرة في معظم الأنماط، مما يجعل شراءها صعبًا، حتى لو كان لديك جهاز Brannock مفيد لقياس قدمك إلى ملليمتر.

ومن خلال ميزة AR الجديدة هذه، تقول Nike إنها تستطيع قياس كل قدم على حدة – الحجم والشكل – بدقة 2 مم، ثم تقترح الحجم المحدد لأحذية Nike فقًا للأسلوب الذي تبحث عنه. يقوم بذلك عن طريق مطابقة القياسات الخاصة بك مع الحجم الداخلي المعروف بالفعل لكل من حذائه ، وبيانات الشراء للأشخاص ذوي القدمين مماثلة الحجم.

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مع هذه الميزة AR الجديدة ، تقول Nike إنها تستطيع قياس كل قدم على حدة – الحجم والشكل والحجم – بدقة 2 مم ، ثم تشير إلى الحجم المحدد لحذاء Nike وفقًا للأسلوب الذي تبحث عنه، وللقيام بذلك، يقوم بتكييف قياساتك مع الحجم الداخلي المعروف لكل حذاء، وبيانات الشراء الخاصة بالأشخاص الذين لديهم نفس الحجم.

إنها ليست مجرد وسيلة للتحايل لمرة واحدة، حيث تقوم Nike بدمج هذا في تطبيقها كميزة أساسية لقياس الأحذية، وسوف تستخدمه في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، مما يدل على ثقة الشركة في هذه الطريقة.

يجب أن يتم التحديث في تطبيق Nike في يوليو في الولايات المتحدة، وهناك خطط لإحضار الميزة إلى أوروبا في أغسطس.