كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارات “Waymo” ذاتية القيادة قريبًا على تطبيق “Lyft”

متابعة-سنيار: أطلقت Waymo، شركة سيارات مستقلة من شركة Alphabet الأم من Google، خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في منطقة Phoenix في أواخر العام الماضي.

ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Waymo John Krafcik أن 1000 راكب حاليًا يمكنهم الوصول إلى خدمة السيارات، والتي تسمى Waymo One، ولكم ومن خلال شراكة مع Lyft، يمكن لمزيد من الركاب تجربة القيادة الذاتية.

خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستكون 10 سيارات Waymo متاحة على تطبيق النقل التشاركي Lyft في منطقة Phoenix حيث تعمل Waymo.

وبمجرد توفر جميع المركبات، سيضيف Lyft خيارًا لتحديد مركبة Waymo من تطبيق Lyft.

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Lyft ليس جديدا تماما على القيادة الذاتية، تعاونت مجموعة القيادة الذاتية من المستوى الخامس في بالو ألتو مع العديد من الشركات لصنع نظام قيادة ذاتية.

Lyfts ذاتية الحكم متوفرة أيضا في لاس فيغاس من خلال شراكة مع Aptiv.

وقد وصف جون زيمر، أحد مؤسسي شركة Lyft، شراكة Waymo بأنها “خطوة مهمة” في توسيع نطاق الوصول إلى المركبات ذاتية الحكم، وقال إن السيارات ذاتية القيادة العشر ستكون متاحة للطلب على Lyft ابتداء من حوالي ثلاثة أشهر.