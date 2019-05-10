شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع فاكهة تُساعدكِ على خفض مستويات السكر بالدم.. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتطلب النظم والخطط الغذائية التي نتبعها الاطلاع على أحدث ما تكشفه البحوث والدراسات لضمان مواكبة أحدث النصائح التي تضمن لنا الحفاظ على صحتنا. ولضمان حماية الجسم من الإصابة بمرض السكري أو الإبقاء على مستويات السكر في الدم منضبطة، ينصح الخبراء دومًا باتباع حميات صحية متوازنة، مع إمكانية الاستعانة بمعظم أنواع الفواكه لكونها مثالية في الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

وآخر ما تم الكشف عنه بهذا الصدد هو ما نقلته صحيفة اكسبريس عن باحثين قولهم إنهم اكتشفوا أن العنب على وجه الخصوص هو أبرز فاكهة تحد من خطر الإصابة بداء البول السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت لهم نتائجهم أن هؤلاء الذين يكثرون من تناول العنب تنخفض لديهم احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة 12%. وأوضحوا أن السبب وراء ذلك هو أن العنب يحتوي على مركبات البوليفينول التي تتسم بآثارها الإيجابية على مستويات السكر في الدم، منوهين إلى أن هناك فواكه أخرى يوصى بها للسكري منها التوت، البرتقال، التفاح، الموز، الكرز والجريب فروت.