انت الان تتابع تفاصيل خبر ما أسباب رائحة الفم في رمضان؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - من الأمور المعروفة في نهار رمضان عند الصائم هي رائحة الفم، أو ما يطلق عليها في الفقه الإسلامي "خلوف الفم"، وقد يشعر البعض بالحرج منها.

لكن لهذه الرائحة عدة أسباب؛ منها ما هو طبيعي نتيجة الصيام، ومنها ما هو غير مرتبط بالصيام وله أسبابه الأخرى، وتمتاز بعدم قدرة الصائم على الإحساس بها دائماً، لأن مستقبلات الشم تتأقلم بعد فترة معينة على تلك الرائحة.

ومن أسباب رائحة الفم:

1- جفاف الفم بسبب الصيام أحد أبرز مسببات الرائحة، وتزداد الرائحة في حال بذل الصائم مجهوداً، أو تعرّض للشمس فترات طويلة، أو عدم حصوله في اليوم السابق على كفايته من المياه.

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2- بعض الأغذية المنتجة للروائح كالثوم والبهارات، إذ تحتوي هذه الأغذية على مكونات تنتقل للدم، ثم يتم إفرازها على شكل غازات تنفسية تخرج من الرئة مع النفس.

3- عوامل سلوكية، كالتدخين وعدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بعد الوجبات الغذائية.

4- عوامل صحية، مثل بعض الأمراض كـ(التهاب اللثة، وقرح الفم، والفطريات، وأمراض الكبد والمعدة).

5- عوامل دوائية، إذ تنتج عن بعض الأدوية تأثيرات جانبية لها، تسبب تكوين رائحة في الفم.