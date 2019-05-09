سامسونج تعلن عن حساس تصوير للهواتف بدقة 64 ميجابكسل

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن إطلاق حسّاسَيْ تصوير، يمتاز أحدهما بأنه يمهد الطريق لإطلاق هواتف ذكية، ذات كاميرات بدقة 64 ميجابكسل.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: “تقدم سامسونج إلكترونيكس حسّاسيْ تصوير جديدين، حجم البكسل فيهما 0.8 ميكرومتر، وهما: Samsung ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجابكسل، و ISOCELL Bright GM2 بدقة 48 ميجابكسل”.

وبإطلاق حساسي التصوير الجديدين، أشارت سامسونج إلى أن سلسلتها من حساسات التصوير التي يبلغ حجم البكسل فيها 0.8 ميكرومتر – وهو أصغر حجم متاح في السوق حاليًا – توسعت من الحساس الحالي الذي هو بدقة 20 ميجابكسل، إلى الحساس الأعلى دقةً: 64 ميجابكسل.

وأوضحت سامسونج أن حساس ISOCELL Bright GW1 الجديد بدقة 64 ميجابكسل يدعم تقنية دمج البكسلات “تتراسل” Tetracell، الأمر الذي يسمح له بالتقاط صور دقتها 16 ميجابكسل، عن طريق دمج 4 بكسلات معًا، وبذلك يمكن للحساس التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالنظر إلى أن حجم الحساس سيكون أكبر من حجم الحساسات الحالية، البالغة دقتها 48 ميجابكسل.

ولالتقاط صور تشبه الطريقة التي ترى بها العين البشرية محيطها في بيئة مختلطة الإضاءة، يدعم الحساس الجديد في الوقت الحقيقي مجالًا ديناميكيًا عاليًا HDR، بواقع 100 ديسيبل، الأمر الذي يوفر درجات ألوان أكثر ثراءً، حسب قول سامسونج. وللمقارنة؛ فإن المجال الديناميكي العالي الذي توفره حساسات التصوير الحالية يقدر بنحو 60 ديسيبل، في حين أن هذا المجال يبلغ في العين البشرية نحو 120 ديسيبل.

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وقالت سامسونج إن الحساسات الجديدة تدعم تقنية Super PD، وهي تقنية للتركيز التلقائي الطوري العالي الأداء، كما أنها تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p، وبسرعة 480 إطارًا في الثانية.

يُشار إلى أن أعلى دقة توفرها الهواتف الذكية في السوق حاليًا تبلغ 48 ميجابكسل، وهي توجد في هواتف من شركات، مثل: سامسونج، وهواوي، وأوبو، وفيفو، وشاومي.

هذا؛ وقد قالت سامسونج: إنها بدأت إرسال عينات من حساسي ISOCELL Bright GW1، و ISOCELL Bright GM2 إلى مصنع الهواتف الذكية، ويُتوقع إطلاق مرحلة الإنتاج الشامل في النصف الثاني من العام الحالي.