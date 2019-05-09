تكنولوجيا: سامسونج تلمح إلى إقتراب موعد إطلاق Galaxy Fold في سوق الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمح DJ Koh الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج إلى أن الشركة في طريقها لمعالجة عيوب وحدات هاتف Galaxy Fold خلال يومين، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف إلى أسواق الولايات المتحدة في منتصف شهر يونيو.

كانت شركة سامسونج قد أجلت إطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold في الكثير من الأسواق، ولا يختلف الحال مع سوق الولايات المتحدة، حيث كان موعد إطلاق الهاتف الأول خلال 26 من أبريل، إلا أن ظهور المشكلة الأخيرة في الشاشة أدى إلى تأجيل سامسونج شحن الهاتف إلى منتصف شهر يونيو.

واليوم جاءت تصريحات DJ Koh الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج لتكشف عن إمكانية بدء شحن هاتف Galaxy Fold في منتصف يونيو بالفعل في سوق الولايات المتحدة، حيث أشار الرئيس التنفيذي في تصريحات ل Herald إلى أن سامسونج توصلت بالفعل إلى سبب المشكلة التي تؤدي إلى انفصال الشاشة أو ظهور كسر في الشاشة، كما أن الشركة في طريقها لإيجاء معالجة خلال يومين.

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وقد قامت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية بإرسال رسائل للمستخدمين تشير فيها إلى خطط الشركة للإعلان عن تاريخ إطلاق وشحن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، لتحصل سامسونج على فترة كافية لمعالجة مشكلة الشاشة، ويبدو أن سامسونج في طريقها بالفعل لإطلاق وحدات Galaxy Fold الذي يأتي بسعر 1980 دولار.

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