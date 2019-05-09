تحديث جديد للهاتف Nokia 8.1 يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة HMD Global Oy اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Nokia 8.1 في الهند وبولندا، وهو التحديث الذي يجلب معه بعض التحسينات لأداء وإستقرار النظام، ولواجهة المستخدم. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل.

هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم v2.59e يبلغ حجمه 283.3 ميغابايت، وهو متوفر كما قلنا سابقًا في كل من الهند وبولندا، ولكن من المرجح أن يصل إلى ملاك الهاتف Nokia 8.1 في الأسواق الأخرى حول العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.