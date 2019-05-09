تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. التقدم التكنولوجى يمنحك عمرًا أطول ويتصدى لمشكلة المناخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم العلم والتقنيات التكنولوجية كل يوم جديدًا من أجل حياة الإنسان ومستقبله سواء على الأرض أو فى الفضاء، ولعل من أبرز ما تم التوصل إليه مؤخرًا تقنيات قد تؤخر الشيخوخة وتتصدى لها وكذلك تواجه مشكلة تغير المناخ التى تهدد الكوكب بأكمله، وهنا نقدم لك قائمة بحصاد اليوم من أخبار تكنولوجيا على مدار الساعة. 1- تقرير: عمر الإنسان سيتجاوز 100 عام بفضل التقدم التكنولوجى 2- هاكرز يسرقون أموال 100 بائع بموقع أمازون على مدار 6 أشهر 3- علماء صينيون يطورون محطة طاقة نووية افتراضية لتقييم السلامة Advertisements 4- بعد ظهورها على إنستجرام.. المخابرات الأمريكية تطلق موقعا على الويب المظلم 5- سيناتور أمريكى يقترح قانونا لمنع نهج "الدفع مقابل الفوز" بألعاب الأطفال 6- الأطفال يساهمون فى زيادة وعى الآباء بتغير المناخ.. تعرف على التفاصيل

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