تكنولوجيا: هاتف iPhone XR 2019 يأتي بكاميرة مزدوجة مميزة بتصميم مربع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone XR 2019، حيث تأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بتصميم مربع بارز يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة.

حقق هاتف iPhone XR أعلى مبيعات بين إصدارات ابل التي قدمت العام الماضي، ومن جديد تستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار جديد هذا العام حيث يأتي بتصميم جديد للكاميرة الخلفية المميزة بإعدادات مزدوجة.

ويتميز تصميم الكاميرة في هاتف iPhone XR 2019 بنفس مواصفات تصميم الكاميرة في إصدار ابل المرتقب iPhone XI إلا أن الأخير يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما يأتي هاتف iPhone XR 2019 بحجم 6.1 إنش في الشاشة مع نفس الأبعاد المميزة للإصدار الحالي، إلا أن الإصدار المرتقب هذا العام سيأتي بسماكة 7.8 مم أو 8.5 مم في الجزء الخاص بالكاميرة البارزة.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن iPhone XR يأتي هذا العام بكاميرة خلفية مزدوجة بنفس مواصفات كاميرة هاتف iPhone XS الذي يضم مستشعر tele مع كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تدعم الكاميرة الأمامية تقنية التعرف على الوجه Face ID، ويأتي الهاتف أيضاً بشاشة LCD.

يذكر أن تحويل ابل إلى معايير USB C مازال محور جدل حتى الآن، إلا أن تحويل ابل إلى منفذ USB C سيتيح إستخدام شاحن ابل الجديد بقدرة 18W.

المصدر

اعلان

