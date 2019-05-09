تكنولوجيا: Asus تدعم هاتف ZenFone 6 برقاقة معالج Snapdragon 855

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus عن بعض مواصفات هاتفها القادم ZenFone 6 المقرر الإعلان الرسمي عنه في 16 من مايو، حيث يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855 مع بطارية بقدرة 5000 mAh، إلى جانب مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

تستعد شركة Asus لكشف النقاب عن هاتفها المميز ZenFone 6 في 16 من مايو، واليوم نشرت الشركة صور جديدة على تويتر تؤكد على معالج Snapdragon 855، كما يدعم الهاتف إضاءة LED للإشعارات، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات إلى أسفل الهاتف بجانب منفذ USB C.

أيضاً يأتي هاتف ZenFone 6 بمفتاح ذكي في الجانب الأيمن من تصميم الهاتف إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات، وزر التشغيل، بينما يضم الهاتف في الجانب الأيسر فتحة ثلاثية تدعم SIM وبطاقات الذاكرة microSD.

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كما رصدت تسريبات أخرى حول هاتف ZenFone 6 تؤكد على أن الهاتف يأتي بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 13 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

أيضاً وفقاً لتسريبات AnTuTu فإن هاتف ZenFone 6 يأتي بشاشة لا تحتوي على نتوء علوي، كما يتميز بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في 16 من مايو.

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