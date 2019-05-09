سيتم إطلاق الملحق LG Dual Screen V50 ThinQ هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة LG مسايرة ما يحدث في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بطريقة مختلفة، فهي إختارت تصميم مختلف عن ذلك المستخدم في الهاتفين Galaxy Fold و Huawei Mate X. في الواقع، لقد قامت الشركة بالكشف عن ملحق يقوم بإضافة شاشة ثانية إلى الهاتف LG V50 ThinQ. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فيبدو أن شركة LG ستبدأ ببيع الملحق LG Dual Screen V50 ThinQ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بدا الأمر وكأن شركة LG تستعد لإطلاق الملحق LG Dual Screen V50 ThinQ في كوريا الجنوبية. لقد كثفت الشركة من جهودها التسويقية لهذا الملحق من خلال إطلاق الكثير من الإعلانات التي تتحدث عن هذا الملحق على شبكات التلفزيون المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن LG Dual Screen V50 ThinQ عبارة عن غطاء واقي يضم شاشة OLED إضافية بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأن هذا الغطاء الواقي يقوم بالإقتران مع الهاتف LG V50 ThinQ 5G بإستخدام دبابيس في واجهته الخلفية.

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الملحق LG Dual Screen سيعمل على تعزيز تجربة تعدد المهام، فضلا عن تحسين تجربة اللعب بفضل الشاشة الثانية التي يقدمها لك هذا الملحق والتي تتيح لك إستخدام الهاتف في الوضعية الأفقية أو العمودية، مما يجعل الهاتف LG V50 ThinQ 5G يقدم لك شيئًا مما تقدمه لنا الهواتف الذكية القابلة للطي.