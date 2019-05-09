تسريب النسخة الأولية من المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، أبلغناكم بأن شركة مايكروسوفت أكدت أنها ستقوم في نهاية المطاف بجلب المتصفح Microsoft Edge الخاص بها إلى نظام MacOS. نظرًا لأن هذا المتصفح متاح على الأجهزة المحمولة، فنحن نفترض بأن وصوله إلى نظام MacOS تبدو وكأنها الخطوة المنطقية التالية. لسوء الحظ، لم تذكر شركة مايكروسوفت متى سيكون هذا المتصفح متوفرًا لنظام التشغيل التابع لشركة آبل.

ومع ذلك، يبدو أنه تم الآن تسريب نسخة أولية من المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS، مما يعني أنه أصبح بإمكانك إختبار هذا المتصفح على حاسوب Mac الخاص بك إذا كنت مهتمًا بذلك. ومع ذلك، كما أشرنا قبل قليل، فهذه نسخة أولية مما يعني أنه من المحتمل أن تصادفك بعض المشاكل أثناء إستخدام هذا المتصفح، مما يعني أن هذه النسخة الأولية المسربة قد لا تكون ملائمة للإستخدام اليومي، ولكن إذا كنت فضوليًا، فبإمكانك إلقاء نظرة على هذه النسخة.

في حين أن البعض قد لا يهتم بقدوم المتصفح Microsoft Edge إلى نظام MacOS، إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن هذا الإصدار الجديد من المتصفح Microsoft Edge يستند على محرك الويب Chromium، وهو نفس محرك الويب المستخدم في المتصفح Google Chrome. هذا يعني أنك لن تحتاج إلى القلق بشأن عدم توافق المتصفح أثناء تصفح الويب، وخاصة إذا كنت قادمًا من المتصفحات الأخرى التي تستند على Chromium مثل Google Chrome.

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ومع ذلك، ما زلنا لا نعرف متى سيكون المتصفح Microsoft Edge متوفرًا بشكل رسمي لنظام MacOS، ولكن نأمل أن تكون هذه النسخ الأولية مؤشرًا على أن الأمور تسير بشكل جيد. في غضون ذلك، يمكن لأولئك المهتمين العثور على النسخ الأولية من المتصفح Microsoft Edge لنظام MacOS هنا أو هنا.