شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتوقف عن حظر بعض إعلانات "البلوك تشين" بعد عام من منعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور عام على حظر جميع الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية، قرر فيس بوك المساح مرة أخرى للإعلانات الخاصة بتكنولوجيا بلوك تشين وبعض الأحداث المتعلقة بالعملات المشفرة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، يمكن أن يكون التغيير بمثابة خبر جيد لهذه الصناعة التى تكافح من أجل جذب الاهتمام مرة أخرى، فى أعقاب انهيار سعر العملة المشفرة لعام 2018 الذى أفسد الكثير من الجمهور على هذه التكنولوجيا المالية الجديدة.

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وكان هدف فيس بوك من الحجب هو حماية المستخدمين من الاحتيال، حيث لم يكن لدى مقدمى الخدمة سوى القليل من المساءلة، وفى يناير 2018 فى ذروة جنون التشفير، حظرت جميع الإعلانات المتعلقة بالبلوك تشين، لكن بحلول يونيو 2018، بدأت فى السماح للبعض إذا حصلوا على موافقة مسبقة.

فعندما يتعرض مستخدمو فيس بوك للاحتيال، فإنهم لا يلوموا فقط المحتال ولكن يصبون غضبهم على الشبكة الاجتماعية أيضًا، لذا أعلن فيس بوك قرار الحظر لمنع هذا الأمر من الحدوث، حتى تم تقليل إجراءات الحظر بعض الشىء بدءا من أمس.