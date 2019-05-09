شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء بالكونجرس يقترحون قانونا لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعى داخل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتخل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى عن حلمهم فى تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعى داخل الحكومة، إذ أعادت مجموعة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى تضم كورى جاردنر وكامالا هاريس وروب بورتمان وبريان شاتز قانون منظمة الذكاء الاصطناعى، فى محاولة لتشجيع تبنى التقنية فى الحكومة الفيدرالية، وكما كان من قبل، ستكلف الفروع الحكومية المختلفة باستكشاف وتطبيق استخدام التكنولوجيا حيثما أمكن ذلك.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستكلف إدارة الخدمات العامة بتوفير الخبرة فى مجال الذكاء الاصطناعى للوكالات ودعم سياسة البحث، وسيحتاج مكتب الإدارة والميزانية إلى وضع استراتيجيات للاستثمار فى الذكاء الاصطناعى واستخدامها للبيانات الفيدرالية.

Advertisements

وفى الوقت نفسه، سيحدد مكتب إدارة شؤون الموظفين المهارات اللازمة للعاملين فى الذكاء الاصطناعى، ويخلق وظائف ذات صلة، كما يمكن أيضًا توقع قيام مجلس استشارى بمعالجة "الفرص والتحديات" المتعلقة بسياسة الذكاء الاصطناعى، بينما تضع الوكالات التنفيذية خططًا تشجع اعتماد الذكاء الاصطناعى مع حماية الخصوصية والحريات المدنية.

ولن يكون إصدار 2019 من مشروع القانون بالضرورة أفضل حالًا من نظيره الذى طرح العام الماضى، والذى توقف بعد إرساله إلى اللجنة، لكن يحتوى هذا الإجراء الجديد على بعض الداعمين المهمين، بما فى ذلك Facebook و Microsoft و Internet Association (الذى يشمل Amazon و Google)، وإذا أصبح قانونًا، فقد يقطع مسافة باتجاه دمج الذكاء الاصطناعى فى الحكومة وتحليل كميات البيانات الحكومية التى لا تستخدم فى بعض الأحيان.