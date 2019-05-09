الهاتف Motorola Moto E6 يظهر في صورة رسمية مسربة من دون مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Vision في اليوم 15 من شهر مايو الجاري بالبرازيل، ولكن إلى جانب هذا، فقد نرى شركة موتورولا تزيح الستار رسميًا أيضًا عن الهاتف Moto E6، والذي حصلنا للتو على صورة مسربة له.

هذه الصورة تؤكد لنا بأن الهاتف Moto E6 سيأتي بنفس تصميم الهاتف Moto E5 الذي تم إصداره في العام الماضي على مستوى الواجهة الأمامية، ولكنه يأتي بتغييرات ملحوظة على مستوى الواجهة الخلفية، فالهاتف Moto E6 الجديد يضم الآن الكاميرا الخلفية في الزاوية العلوية اليسرى، ولكنه لا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشعار المتواجد في الوسط على عكس الهاتف Moto E5.

ووفقا للتقارير السابقة، فهي ذكرت بأن الهاتف Moto E6 يُعرف حاليًا داخل شركة موتورولا بالإسم الرمزي Surfna، ويضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 430، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة 720×1440 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التقارير السابقة كذلك أن الهاتف Moto E6 سيضم كاميرا في الخلف بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB، فضلا عن نظام Android 9 Pie. وبالنسبة لسعة البطارية، فهي معلومة غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نظرًا إلى أن الهاتف Moto E5 وصل مع بطارية بسعة 4000mAh، فنحن نتوقع قدوم الهاتف Moto E6 مع بطارية بسعة مماثلة.