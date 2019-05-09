تسريب جديد يقترح قدوم الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Xperia 1 مع عدسات من صنع شركة Zeiss

فاطمة أيت طالب - دبي - يقدم تقرير جديد مزيدًا من التفاصيل حول الكاميرا المميزة للهاتف Sony Xperia 1. لأول مرة، يبدو أن شركة Sony وجدت شريكًا جديدًا لتصنيع وحدات الكاميرا لهاتفها الرائد الجديد، على الرغم من حقيقة أن شركة Sony توفر مستشعرات الكاميرات لمعظم الهواتف الذكية، بما في ذلك الهواتف الذكية الرائدة التي وصلت إلى السوق حديثًا.

تسربت صورة لوحدة الكاميرا الثلاثية الخاصة بالهاتف Sony Xperia 1 على موقع صيني، وبعد فحص دقيق، تم رصد كلمة ” MILVUS ” على الشرائط المرنة الخاصة بهذه الكاميرات الثلاثة. ويتصادف أن تكون شركة Zeiss تقدم مجموعة من العدسات تحمل نفس الإسم، مما يشير إلى أن جميع العدسات الثلاثة يتم تصنيعها من قبل الشركة الألمانية Zeiss الرائدة في مجال صناعة العدسات.

Advertisements

عملت شركة Sony مع شركة Zeiss على مشاريع أخرى، بما في ذلك كاميرات Sony CyberShot. كما أنها صنعت عدسات لكاميرات Sony Alpha الفخمة. ويشير التقرير نفسه أيضًا إلى أن مستشعر الكاميرا مصنع من قبل شركة سامسونج مع إضافة خبرة Sony في مجال الكاميرا للحصول على أفضل تجربة ممكنة للكاميرا.

من المتوقع أن يؤدي الهاتف Sony Xperia 1 إلى تحسين وضعية شركة Sony في سوق الهواتف الذكية. تم الإعلان عن الهاتف لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي ولم نسمع بعد عن توافره. حاليًا، يشاع بأن الهاتف سيصدر في شهر يونيو المقبل.