ملايين الناس سيحرمون من تطبيق واتس آب

كما لن يتمكن ملايين المستخدمين للهواتف الذكية في العالم من استخدام تطبيق واتس آب لأن الشركة أعلنت أنها ستخفض دعم خدماتها على عدد من هواتف آيفون وأندرويد القديمة بعد أقل من سنتين.
وسيحرم المستخدمين الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتس آب، لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.