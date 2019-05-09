ملايين الناس سيحرمون من تطبيق واتس آب

كما لن يتمكن ملايين المستخدمين للهواتف الذكية في العالم من استخدام تطبيق واتس آب لأن الشركة أعلنت أنها ستخفض دعم خدماتها على عدد من هواتف آيفون وأندرويد القديمة بعد أقل من سنتين.

وسيحرم المستخدمين الذين لا يزالون يمتلكون أجهزة هواتف ذكية قديمة من استخدام واتس آب، لأن الشركة تقوم بتحديثات جديدة.