شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتسمع كلمة "Dark web" كتير .. اعرف يعنى إيه إنترنت مظلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشبكة المظلمة أو الإنترنت المظلم "Dark web"، هو جزء من شبكة الإنترنت غير مرئي لمحركات البحث ويتطلب استخدام متصفح مجهول الهوية يسمى Tor ليتم الوصول إليه.

وفقا لما ذكره موقع "csoonline" التكنولوجى، فإن الشبكة المظلمة هي جزء من الإنترنت لا تتم فهرسته بواسطة م4حركات البحث، ويتم الحديث عن الشبكة المظلمة كمنشأة للنشاط الإجرامي وهى كذلك، حيث صنف الباحثان دانييل مور وتوماس ريد من كلية كينجز في لندن محتويات 2723 موقعًا على الانترنت المظلم على مدار خمسة أسابيع ووجدوا أن 57 % منه يستضيف مواد غير مشروعة.

ويمكنك شراء أرقام بطاقات الائتمان وجميع أنواع المخدرات والبنادق والأموال المزيفة وأوراق اعتماد الاشتراك المسروقة وحسابات Netflix والبرامج التي تم اختراقها، كما تساعدك الشبكة على اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص الآخرين.



الانترنت المظلم

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فستجد إعلانات على الشبكة مثل اشتر بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب بنك بقيمة 500 دولار مقابل 500 دولار، احصل على 3000 دولار مزيفة مقابل 600 دولار، اشتر سبع بطاقات خصم مدفوعة مسبقًا، ولكل منها رصيد 2500 دولار مقابل 500 دولار يشمل ذلك الشحن السريع.

ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد بل إن قيمة حساب نتفلكس "مدى الحياة" تبلغ 6 دولارات فقط، ويمكنك استئجار الهاكرز لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر لك، وكذاك يمكنك شراء أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

ولكن ليس كل شيء غير قانوني، فالشبكة المظلمة لها جانب شرعي أيضًا، على سبيل المثال ، يمكنك الانضمام إلى نادي الشطرنج أو تشارك فى شبكة اجتماعية موصوفة باسم "Facebook of Tor"، فيعد Tor هو المتصفح مجهول الهوية الذى يدخلك على الشبكة المظلمة.