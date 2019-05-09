كشفت شركة جوجل Google عن ميزة جديدة في هواتفها الذكية بكسل Pixel، وهي ميزة “تايم لابس” Time Lapse، التي تتيح تصوير لقطات طويلة وتقطيعها إلى مقطع قصير.
وقالت جوجل أن ميزة “تايم لابس” ستكون متاحة فقط في هاتفي جوجل بكسل Pixel 3A وPixel 3A XL الجديدين، وعن هواتف بكسل السابقة، قالت الشركة أنها ستتوفر بها لكن مع تحديث النظام القادم، عن طريق سحب المزيد من الخيارات.
وأشارت جوجل أن ميزة “تايم لابس” تأتي بسرعات مضاعفة من 5 مرات لـ10 مرات و30 مرة أو 120 مرة، عند التقاط مقاطع الفيديو التي تم تصويرها، من خلال التقاط عدة إطارات في الثانية فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: “تايم لابس”.. ميزة جديدة في هاتفي جوجل بكسل لتصوير اللقطات الطويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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