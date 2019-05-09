نظام Android 9 Pie متواجد الآن على أكثر من 10% من جميع أجهزة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مضت عدة أشهر منذ آخر مرة قامت فيها شركة جوجل بالكشف عن الإحصائيات الخاصة بمختلف إصدارات الأندرويد، وكان آخرها في شهر أكتوبر الماضي. ربما كانت تنتظر حتى تكون لديها أخبار جيدة لمشاركتها مع الجميع. والآن، أوضحت الشركة أن نظام Android 9 Pie متواجد على أكثر من 10% من جميع الأجهزة المدعومة بنظام الأندرويد.

على سبيل المقارنة، تم الإعلان عن نظام الأندرويد Oreo في شهر أغسطس من العام 2017 وإستغرق حتى شهر يوليو من العام 2018 لكسر حاجز 10%. تم إطلاق نظام Android 9 Pie في شهر أغسطس من العام 2018 وقد نجح في كسر حاجز 10% قبل شهرين من ذلك.

وعلى ذكر نظام الأندرويد Oreo، فقد نمت حصته السوقية كذلك، فهو متواجد الآن على أكثر من 28 في المئة من إجمالي أجهزة الأندرويد. وتجدر الإشارة إلى أن Oreo وخصوصا Android 9 Pie يستندان على ميزة Project Treble، مما يسهل على الشركات تحديث هواتفها الذكية الحالية إلى إصدارات الأندرويد الجديدة.

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بالمناسبة، إذا كانت هذه النسب تبدو غير مثيرة للإعجاب بالنسبة إليك، فضع في إعتبارك أن هناك 2.5 مليار جهاز يعمل بنظام الأندرويد. لذلك، كل 1 في المئة تعني 25 مليون جهاز. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه قبل بضعة أشهر، كان الحصة السوقية لنظام الأندرويد Gingerbread تبلغ 0.2 في المئة، وهي الآن تبلغ 0.3 في المئة. لقد بدأنا نعتقد بأنه خالد.