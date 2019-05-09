الإعلان رسميًا عن الهاتف Sharp Aquos R3 مع شاشة مزودة بقطعين وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر نوفمبر من العام الماضي، قامت شركة Sharp اليابانية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Sharp Aquos R2 بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم يضم قطعين على مستوى الشاشة. اليوم، قامت الشركة بالإعلان عن هاتف آخر يدعى Sharp Aquos R3.

يضم الهاتف Sharp Aquos R3 شاشة Pro IGZO بحجم 6.2 إنش وبدقة 3120×1440 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وهذه الشاشة ستمتاز بدعم HDR10 كما أنها ستضم قطعين، واحد في الأعلى حيث تتواجد الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16.3 ميغابكسل، والآخر في الأسفل حيث يوجد مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل كزر رئيسي.

وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Sharp Aquos R3 يأتي كذلك مع كاميرتين في الخلف، الأولى تمتاز بدقة 12.2 ميغابكسل وبعدسة بفتحة 1.7 مع زاوية مشاهدة تبلغ 78 درجة، في حين تمتاز الكاميرا الثانية بدقة 20 ميغابكسل وبعدسة بفتحة 2.4 مع زاوية مشاهدة تبلغ 125 درجة. وبالنسبة للكاميرا الأولى، فهي مخصصة لإلتقاط الصور، في حين تم تخصيص الكاميرا الثانية لتصوير الفيديوهات. ويعتمد الهاتف Sharp Aquos R3 الجديد كذلك على الذكاء الإصطناعي في بعض الميزات التي يأتي بها مثل AI Live Story و AI Live Shutter.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية الداخلية، فالهاتف Sharp Aquos R3 الجديد يضم المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويضم بطارية بسعة 3200mAh تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 11W. ولكن بالنظر إلى حجم ودقة الشاشة، فإن عمر البطارية قد لا يكون مثيرًا للإعجاب في هذا الهاتف.

للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق الهاتف Sharp Aquos R3 غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.