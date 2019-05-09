جوجل ستجلب ميزة التصوير الزمني ” Timelapse ” إلى جميع هواتف Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا لم تكن على دراية جيدة بالتصوير الفوتوغرافي، فإن التصوير الزمني ” Timelapse ” يعني إلتقاط سلسلة من الصور أو مقاطع الفيديو على مدار فترة زمنية طويلة ثم يتم تجميعها معًا لتشكيل فيديو بتأثير مختلف عن المعتاد. وجدير بالذكر أنه يتم إستخدام هذه التقنية لإظهار التغييرات التي تحدث في بيئة معينة مع مرور الوقت، مثل شروق الشمس أو غروبها.

الأن، هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تملك القدرة على التصوير بتقنية ” Timelapse “، وهناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعد في ذلك. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل قررت أنه حان الوقت الآن لجلب هذه الميزة لهواتف Google Pixel الخاصة بها، وستبدأ مع الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL اللذان أعلنت عنهما مؤخرًا.

ستسمح هذه الميزة للمصورين بتسجيل لقطات ممتدة ببضع إطارات في الثانية، وسيتمكن المستخدمون من تسريعها بنحو 5x أو 10x أو 30x أو 120x. وبالإضافة إلى توفرها على هواتف Google Pixel 3a، فقد أعلنت شركة جوجل أيضًا أنها ستجلبها إلى هواتف Google Pixel الأخرى، وبالتالي تطلع إلى هذه الميزة إذا كنت تشعر دائمًا بأن ميزة التصوير الزمني ” Timelapse ” تعتبر من الميزات المفقودة في هواتف Google Pixel.

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لسنا متأكدين من الوقت الذي يُتوقع فيه تشغيل هذه الميزة على هواتف Google Pixel الأخرى، ولكنها ستأتي على شكل تحديث لتطبيق الكاميرا، لذلك ترقب هذا التحديث إذا كنت مهتما بإستخدام هذه الميزة.