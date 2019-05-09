الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei P smart Z مع شاشة بحجم 6.59 إنش وكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لمجموعة من التسريبات في الأونة الأخيرة، فقد قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei P smart Z بإعتباره أول هاتف ذكي من الشركة يضم كاميرا أمامية منبثقة. وبالتالي، هذا يعني بأن شاشة هذا الهاتف خالية من القطع والثقب على عكس معظم هواتف Huawei التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة.

ووفقا لشركة Huawei، فالهاتف Huawei P smart Z الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710F بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Huawei P smart Z الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8 بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei P smart Z يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.0.

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الهاتف Huawei P smart Z يظهر حاليًا على متجر أمازون إيطاليا بسعر 280 يورو، ولكن المتجر يشير إلى أنه لن يتم البدء بشحن الهاتف للعملاء إلى بعد مرور شهر أو شهرين من الآن مع العلم بأن الموقع الرسمي لشركة Huawei لا يقول أيضًا أي شيء بشأن موعد إطلاق هذا الهاتف.