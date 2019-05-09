انت الان تتابع تفاصيل خبر قفازات ذكية تحول إيماءات اليد إلى مقطوعات موسيقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 03:51 مساءً - على مدار 10 سنوات، انكبت مجموعة من العلماء على تصميم قفازات ذكية تحوّل حركات اليد إلى موسيقى.

واليوم تم الإعلان عن "Mi.Mu" القفازات الذكية التي ستكون متاحة للجمهور ابتداءً من 1 يوليو، وبمبلغ 3300 دولار للزوج الواحد.

واشترك في تصميم القفازات مجموعة من الفنانين والتقنيين والمصممين، وبإمكان مرتديها إنتاج جميع الأصوات الموسيقية بحركات مختلفة.

وتمكن موسيقيون مختارون، من تجربة استخدام القفازات الجديدة حتى الآن، وضمنهم نجمة البوب ​​"أريانا غراندي".

وقال الدكتور ستارك المعيار: "كشركة نحن لا ننتج القفازات، فنحن نوفر طرقاً للناس للتعبير عن أنفسهم من خلال الحركة".

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وأضاف: "إن التقنية الجديدة تحطّم الحواجز في الموسيقى، وتدفع الناس للتجربة بطرق جديدة ومثيرة".

ويقول كريس ستارك، عازف الغيتار الشهير: "إنّ الابتكار قد غيّر تماماً تصوّره عن كيفية صنع الموسيقى وتطورها".

وأضاف: "التكنولوجيا لديها هذه الطريقة المدهشة لالتقاط خيال الناس وتقديم نافذة على أساليبهم ومناهجهم المختلفة".

وتابع: "عندما أرتدي القفازات، أسأل نفسي: ما الحركات التي أستخدمها لإحداث هذا الصوت؟".

وقالت الشركة: "كل موسيقيّ قادر على بناء نظامه الخاص، حيث يحددون معنى الحركة بالنسبة لهم. لا يوجد كتالوج يقول إن هذه الحركة تثير هذا الصوت، بمعنى أن الفنان يضع قواعده الخاصة".

وعرضت الشركة فيديو دعائياً عن القفازات التي ستخلق ثورة في عالم الفن.