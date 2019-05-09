شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيناتور أمريكى يقترح قانونا لمنع نهج "الدفع مقابل الفوز" بألعاب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السناتور جوش هاولى (R-Mo.) عن خطط لإدخال "قانون حماية الأطفال من الألعاب المسيئة"، والذى يستهدف الحد من استغلال الأطفال من ممارسات "الدفع مقابل الفوز" التى تتبعها صناعة الألعاب، وفقا لملخص صادر عن مكتب هاولى.

وكما هو موضح، فإن مشروع القانون سيطبق على الألعاب التى تستهدف الأطفال أقل من 18 عامًا، والألعاب التى تتضمن جماهير أوسع نطاقًا، والتى يسمح مطوروها عن قصد للاعبين الصغار بالانخراط فى معاملات مالية دقيقة، وبموجب مشروع القانون، لن يُسمح لهذه الألعاب بتقديم صناديق نهب، تُعرّف هنا بأنها "معاملات دقيقة تقدم مكافآت عشوائية جزئيا للاعبين".

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى الحد من ما يسمى بنهج "الدفع للفوز" والذى يتلاعب بنظام اللعبة لتحفيز اللاعبين على إنفاق المال، أو الذى يغير التوازن التنافسى بين لاعبى الألعاب متعددة اللاعبين، كما سيكون بإمكان لجنة التجارة الفيدرالية والمحامين العامين فى الولايات تطبيق القانون.

وقال هاولى فى بيان: "عندما يتم تصميم لعبة للأطفال، يجب ألا يُسمح لمطورى اللعبة للتربح من إدمانهم للعبة، وعندما يلعب الأطفال ألعابًا مصممة للبالغين، فيجب عزلهم عن المعاملات الدقيقة الإلزامية، كما يجب أن يواجه مطورو الألعاب الذين يستغلون الأطفال عن علم عواقب قانونية".