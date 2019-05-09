إنفور توفّر تطبيقات المؤسسات عبر الأجهزة المحمولة لتلبية احتياجات القوى العاملة الصاعدة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم إنفور، الشركة الرائدة في تطوير برمجيات الأعمال السحابية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حول العالم، عن توفر الطقم السحابي الجوال لإدارة علاقات العملاء على نظام iOS المخصص لأجهزة آيفون وآيباد. يبسط هذا الحل إدارة علاقات العملاء لمحترفي المبيعات المنشغلين وكثيري التجوال. وقد صمم هذا الحل وكالة «هوك آند لوب» للتصميم التابعة لشركة «إنفور» لتحقيق أقصى درجة فائدة للمستخدمين. ويأتي الطقم السحابي الجوال لإدارة علاقات العملاء CloudSuite CRM Mobile انسجامًا مع أهداف الشركة في استشراف احتياجات القوى العاملة الصاعدة. حيث يستطيع المستخدمون الآن الاطلاع على المعلومات الضرورية مثل المناسبات وجهات الاتصال والملاحظات والمذكرات عبر جهازهم المحمول في أي وقت ومكان دون حاجة إلى مراجعة صفحات من البيانات.

وسيساعد الطقم السحابي الجوال لإدارة علاقات العملاء - وهو جزء من طقم حلول «إنفور» لتجربة العملاء- على اغتنام الفرص في الزمن الحقيقي بالاعتماد على رؤى معمقة يقدمها التطبيق لمستخدميه من محترفي المبيعات. كما يرفع التطبيق من زمن النشاط في عمليات البيع جراء تشجيعه طواقم المبيعات على العمل الاستباقي، مما يزيد من فرص تحقيق المستخدمين لأفضل النتائج وأداء الأفعال بشكل أسرع. ويرتكز هذا الحل الذي صممته وكالة «هوك آند لوب» Hook&Loop على مزايا أصيلة في الأجهزة المحمولة لتقليل تشتيت الانتباه ولرفع الكفاءة بتقديمه مسارات عمل تحقق أكبر فائدة وملائمة لصالح المستخدمين، كما يقلل الحاجة إلى ولوج عدة تطبيقات للحصول على معلومات جهات الاتصالات والملاحظات والبريد الالكتروني والتقويم، ليعمل بذلك كمصدر يضع بين يدي المستخدمين أهم المزايا الملائمة في طقم إدارة علاقات العملاء من «إنفور» ونظام التشغيل iOS، بما في ذلك جهات الاتصال والاجتماعات والحصول على الاتجاهات والتحليلات الواردة من صلب المنتج، فضلاً عن مزايا نظام التشغيل iOS في اللمس ثلاثي الأبعاد وخرائط آبل والمعاينة السريعة للملفات.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان وود، جوناثان وود، المدير العام لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنفور: "إن قيامنا بالبحث ودمج تلك الرؤى قد حظي ببالغ الأهمية عند الانطلاق في بناء هذا التطبيق. حيث أردنا فهم معنى أخصائي المبيعات في عالم اليوم المترابط وبالتالي بناء أداة تلبي تلك الاحتياجات. وأثناء بحثنا، اكتشفنا أن الانهماك في إدخال البيانات والحصول على الاتجاهات من الخرائط كانا أكبر العوائق التي واجهت مستخدمي الأجهزة المحمولة، خاصة عند السفر على الطريق من اجتماع إلى آخر وضرورة الموازنة بين عدة أمور في آن واحد. عليه قمنا بفحص انطباعات المستخدمين تلك وأعطينا الأولوية لوظائف تشغيلية مثل التعرف على الصوت لتدوين الملاحظات، والحصول على الاتجاهات عن طريق ميزة آبل للمس ثلاثي الأبعاد وخرائط آبل، إضافة إلى رسائل التذكير التي تهدف مساعدة المستخدمين للبقاء عند قمة الفرص. هذه المزايا مفيدة للمستخدمين والأعمال لأنها تشجع على إمضاء وقت أكثر في عمليات البيع وتقلل من الوقت المبذول في المهام الإدارية وإدخال البيانات".

يأتي الطقم السحابي الجوال لإدارة علاقات العملاء كمرافق لطقم إدارة علاقات العملاء من «إنفور»، وهو حل مبيعات يمكن ضبطه لأقصى درجة تلبي متطلبات مستخدميه، فضلاً عن عمله في خدمة مجموعة واسعة من المؤسسات بصرف النظر عن حجمها أو قطاع عملها. الطقم متوفر الآن في متجر آبل للتطبيقات، ويخطط إتاحته على أجهزة آندرويد في أواخر 2019. لتنزيل التطبيق، يرجى البحث عن “Infor CRM Mobile” في متجر آبل