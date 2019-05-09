وزارة الاتصالات وOrange الأردن تفتتحان محطة معرفة إعمار الطفيلة

عمّان - الخليج 365 :

افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، والرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني مطلع الأسبوع الحالي محطة معرفة إعمار الطفيلة، التي ستعمل على توفير برامج تدريبية معتمدة من سيسكو العالمية للشباب من أبناء المحافظة، وذلك بعد أن أتّمت Orange الأردن إعادة تأهيل المحطة بموجب الاتفاقية التي وقعتها العام الماضي مع وزارة الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وقال الغرايبة خلال حفل الافتتاح أن وزارة الاتصالات أعدت خطة متكاملة لتطوير محطات المعرفة المنتشرة في محافظات المملكة كافة، وبدأت بتنفيذها مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن الهدف يكمن في تهيئتها وتطويرها لتصبح حاضنات ومسرعات للأعمال ومراكز لتدريب أبناء المحافظات وتنمية مهاراتهم، وفقاً لأحدث البرامج التدريبية العالمية ولغات البرمجة الحديثة ومتطلبات واحتياجات أسواق العمل.

وأضاف الغرايبة أن دعم كل من شركة Orange الأردن وشركة سيسكو العالمية لتطوير محطات المعرفة، وتقديم برامج تدريبية معتمدة، يدعم خطة وزارة الاتصالات الهادفة لتحويل 80 محطة معرفة إلى حاضنات ومسرعات أعمال خلال العامين 2019-2020، وأن المرحلة الأولى التي بدأت الوزارة بتنفيذها، تستهدف تطوير 40 محطة خلال العام الحالي، داعياً القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في دعم توجه الوزارة في تأهيل وتطوير محطات المعرفة.

وأكد الوزير الغرايبة على أن الوزارة ستُمكن الشركات من الاستفادة من محطات المعرفة المنشرة في محافظات ومناطق المملكة، واستخدامها كمكاتب لتشغيل وتوظيف الشباب من أبناء المحافظات، والاستفادة من البنية التحتية لهذه المحطات، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك منح أبناء المحافظات فرصاً للتدريب والتوظيف والتشغيل، وتمكينهم من الحصول على فرص متكافئة في الوظائف في مدنهم ومناطق سكنهم، وكذلك توفير الوقت وكلف التنقل عليهم، إضافةً إلى تخفيض كلف التشغيل والتوظيف بالنسبة للشركات الراغبة في الاستفادة من محطات المعرفة.

من جانبه، أكد ماريني على الدور الفاعل الذي تلعبه Orange الأردن كشريك رقمي للعديد من المؤسسات في المملكة، لافتاً أن هذه المحطة تُضاف إلى إنجازات الشركة السابقة، والتي تمثلت في إنشائها مشاريع داعمة لعملية التحول الرقمي في كافة المحافظات، والتي ستساهم في تمكين الشباب من الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير مجتمعاتهم المحلية.

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وقال إن Orange الأردن قامت خلال فترة زمنية قياسية بتجهيز "إعمار الطفيلة" بشكل كامل بكافة المعدات والأجهزة اللازمة لها، وزودتها بكافة خدمات الاتصالات، وجعلت منها محطة نموذجية، لافتاً إلى أنه قد تم تأهيل المدربين من أبناء المحافظة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وفيما يتعلق بأهداف محطة إعمار الطفيلة، بيّن ماريني أنها تتفق مع توجهات Orange الأردن في دعم الشباب للحصول على فرصة التعليم والتوظيف، قائلاً إنها ستعمل على تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتنمية قدرات الشباب وإكسابهم العديد من المهارات التي ستدعم مسيرتهم المهنية وكفاءاتهم العملية، من خلال تدريبهم على مجالات الريادة والمهارات الرقمية والمهارات الحياتية، الأمر الذي سيخلق فئة مجتمعية عاملة ذات نفع على المجتمع المحلي وتساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشار المهندس محمد الجنيني، مدير برامج المسؤولية الاجتماعية في سيسكو، أن افتتاح أكاديمية سيسكو في محطة معرفة إعمار الطفيلة، والتي تعتبر أول أكاديمية لسيسكو في الطفيلة بالتعاون مع Orange الأردن، هي خطوة رائدة، ترفد مجتمع الشباب المقبل على سوق العمل بمهارات تكنولوجية وشهادات عالمية تتعلق بهندسة الشبكات وأمنها، بالإضافة إلى البرمجة والذكاء الصناعي التي ستزيد من جاهزيتهم وتنافسيتهم لتحصيل فرص عمل أو مشاريع تلبي طموحاتهم، وتزيد مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء. كما أكد الجنيني على أن المهارات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات اليوم تشمل اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية في التعامل أيضاً.

يشار إلى أنه يتم استقبال طلبات الالتحاق بالدورات من قبل مشرف محطة معرفة إعمار الطفيلة، حيث يحصل المتدربون على دورات متخصصة معتمدة من أكاديمية سيسكو العالمية، تشمل دورات CCNA، CCNA cyber security، Python، بالإضافة إلى أنهم سيستفيدون من دورات لاكتساب المهارات الرقمية والشخصية، والتي ستزيد من فرصهم في الحصول على الوظائف المناسبة.