تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مستشعر ISOCELL Bright GW1 وGM2 للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري أحدث إصداراتها من مستشعرات كاميرة الهواتف الذكية في مستشعر ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل ومستشعر GM2 بدقة 48 ميجا بيكسل.

أحدث إصدارات العملاق الكوري من مستشعرات كاميرة الهواتف الذكية تقدم من سامسونج اليوم في مستشعري ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل ومستشعر GM2 بدقة 48 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يأتي مستشعر ISOCELL Bright GW1 الجديد بدقة 64 ميجا بيكسل بأعلى دقة عرض، بينما يأتي مستشعر ISOCELL Bright GM2 بدقة 48 ميجا بيكسل لتحديث مستشعر ISOCELL Bright GM1 المستخدم في إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية.

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مميزات مستشعر ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل

يأتي بتقنية Tetracell لدمج البيكسل، مع خوارزمية remosaic لدعم إنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل بآداء مميز في الإضاءة المنخفضة، مع ميزة جمع 4 من البيكسل في نقطة واحدة لرفع معدل إستشعار وحساسية الضوء، مع لقطات بدقة 64 ميجا بيكسل بتفاصيل وسطوع أكبر.

يدعم تقنية HDR في الوقت الفعلي، مع 100 ديسيبل وتدرج لوني أكبر مع ألوان غنية.

يدعم إنتاج صور أكثر وضوحاً بفضل تقنية Super PD التي تدعم آداء عالي في التركيز التلقائي على الموضوع

يدعم تسجيل فيديو بجودة عرض Full HD عند 480 إطار لكل ثانية لتصوير فيديو بالحركة البطيئة بآداء إنسيابي

كما يأتي مستشعر ISOCELL Bright GM2 بتقنية Tetracell لدعم سطوع ووضوح أكبر للتصوير في الإضاءة المنخفضة، تدعمها أيضاً خوارزمية remosaic التي تقدم أيضاً إعدادات بتفاصيل أكثر مع ألوان طبيعية وحيوية في الصور، كما تأتي تقنية Super PD لدعم تركيز تلقائي سريع جداً.

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