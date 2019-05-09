جوجل تطلق رسميًا ميزة خرائط الواقع المعزز Google Maps AR لأجهزة Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة جوجل تخطط لجلب إتجاهات المشي التي تستند على الواقع المعزز إلى تطبيق الخرائط Google Maps منذ فترة. وكانت الشركة قد أعلنت عن هذه الميزة منذ عام ولكنها قالت أنها غير راضية عن أدائها آنذاك. لقد رأينا الشركة تختبرها مع عدد محدود من المستخدمين في بداية شهر أبريل الماضي، والآن قررت شركة جوجل أخيرًا جلب خيار الحصول على إتجاهات المشي التي تستند على الواقع المعزز إلى Google Maps لملاك هواتف Google Pixel.

بمجرد تفعيل هذا الخيار، سيتم فتح الكاميرا وتزويدك بالإتجاهات على أرض الواقع مع وجود خريطة فعلية صغيرة في الأسفل تعرض مكانك بالتحديد. من هناك، ستعرض لك خدمة Google Maps معلومات مفيدة على الشاشة مثل اللافتات التي تحمل أسماء الشوارع والسهام للحصول على الإتجاهات.

تحذر شركة جوجل المستخدمين من أن المشي والتحذيق في شاشة الهاتف الذكي في آن واحد ليس الخيار الأكثر أمانًا. هذه الميزة مفيدة بالتأكيد في المواقف التي تكون فيها إشارة GPS غامضة وتحاول معرفة الإتجاه الذي ينبغي عليك سلكه.

ليست هناك في الوقت الراهن المزيد من المعلومات حول التوافر، ولكن يمكننا توقع وصول Google Maps AR إلى المزيد من الأجهزة غير التابعة لشركة جوجل قريبًا. الشيء المطلوب الوحيد هو أن تدعم هذه الأجهزة منصات الواقع المعزز ARCore و ARKit. وتقول شركة جوجل أيضًا بأنك ستلاحظ إرتفاعًا في معدل إستهلاك بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بالإضافة إلى زيادة في معدل إستهلاك البطارية خلال جلسات Google Maps AR.