شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يطورون محطة طاقة نووية افتراضية لتقييم السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء صينيون محطة طاقة نووية افتراضية فى إطار مجتمع رقمى، وهى عبارة عن نظام برمجيات للمساعدة فى تقييم سلامة أنظمة الطاقة النووية وكفاءتها. وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، أن البحث الخاص بهذه المحطة الافتراضية تم نشره تحت اسم (فيرتشوال 4 دى إس)، فى المجلة الدولية لأبحاث الطاقة. Advertisements وتقوم فكرة المحطة الافتراضية على أساس أنه يمكن للمحاكاة الرقمية المتقدمة استعادة العمليات المادية المعقدة قدر الإمكان والتنبؤ بسلوك نظام الطاقة النووية وأداء السلامة. واستخدم العلماء الصينيون من معهد تكنولوجيا سلامة الطاقة النووية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم - الذين طوروا المحطة الافتراضية - تقنية المعلومات لإنشاء منصة محاكاة متكاملة لبيئة محطة الطاقة النووية بأكملها، حيث يمكن تحليل سلامة مفاعل نووى، والسلامة من الإشعاع والأثر البيئى، وتوفير أداة بحث لتصميم السلامة النووية وتقييمها، والإنذار بالحوادث، واتخاذ القرارات فى حالات الطوارئ وتقييم المخاطر الاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: علماء صينيون يطورون محطة طاقة نووية افتراضية لتقييم السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.