شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهورها على إنستجرام.. المخابرات الأمريكية تطلق موقعا على الويب المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وكالة المخابرات الأمريكية CIA موقعها الخاص على ما يسمى بـ"الويب المظلم" فى محاولة جديدة للحصول من خلال شبكة مجهولة على خطوات ومعلومات وطرق تعامل مع المستخدمين، وذلك بعد أن ظهرت على إنستجرام منذ أسابيع قليلة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، سيكون موقع وكالة المخابرات المركزية الجديد موجودًا على شبكة Tor، وهو برنامج مفتوح المصدر يساعد على إخفاء هوية اتصالات المستخدمين من خلال نقل معلوماتهم عبر آلاف نقاط الترحيل.

وقال بريتانى براميل، مدير الشئون العامة بوكالة الاستخبارات المركزية إن إنشاء الموقع مجرد واحد من الطرق العديدة التى نذهب بها أينما كان الناس، وإن مهمتنا العالمية تتطلب أن يتمكن الأفراد من الوصول إلينا بشكل آمن من أى مكان.

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وتعد شبكة Tor وسيلة مثالية للاتصالات المجهولة نظرًا لأن الرسائل المرسلة عبر الشبكة تجعل من الصعب للغاية التأكد من بداية ونقطة نهاية المعلومات التى يتم تبادلها من خلال النظام.

وتقول CIA إنها تقدم أيضًا خيارات أخرى من خلال موقعها الإلكترونى المجهول الذى يتضمن التقدم للحصول على وظيفة، وموسوعة على الإنترنت تضم أنواعًا تحتوى على معلومات عن الحكومات والاقتصاديات والأشخاص حول العالم.

وقد يكون Tor معروفًا أكثر بالأنشطة غير المشروعة التى قام بتمكينها عبر الويب المظلم، لكن تطبيقه على الاستخبارات الحكومية له نفس القدر من الأهمية، وقد يكون استخدام الشبكة المظلمة أيضًا جزءًا من تحول أوسع نطاقًا من جانب الوكالة لجعل نفسها جذابة للأجيال الشابة.