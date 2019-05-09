المتصفح Microsoft Edge سيشق طريقه إلى نظام MacOS في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالمتصفحات، فقد أحرزت شركة مايكروسوفت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إطلاق المتصفح Microsoft Edge الخاص بها والمدمج في نظام Windows 10. لقد جاء هذا المتصفح بتغييرات ضخمة مما جعله يستحق وصف خليفة المتصفح العتيق Internet Explorer، ولكن يبدو أن كل ذلك غير كافي بالنسبة لشركة مايكروسوفت مما جعلها تفكر في زيادة معدل تبني المتصفح Microsoft Edge.

يبدو أن شركة مايكروسوفت تأمل في توسيع قاعدة مستخدمي المتصفح Microsoft Edge، لأنها أكدت اليوم من خلال منشور على مدونتها الرسمية أنها ستقوم بجلب المتصفح Microsoft Edge إلى نظام MacOS في المستقبل القريب. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” إذا كنت لا تستطيع إستخدام نظام Windows 10، فلا تقلق، فنحن نتطلع إلى مشاركة البنيات ( builds ) من أجل MacOS والإصدارات السابقة من نظام Windows قريبًا “.

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لا تذكر الشركة متى ستقوم بجلب المتصفح Microsoft Edge إلى نظام MacOS، ولكن إذا لم تكن من محبي المتصفح Safari ولا تريد إستخدام المتصفح Google Chrome أو Firefox أو Opera، فقد يكون المتصفح Microsoft Edge بديلاً يستحق التحقق منه. في الوقت الراهن، يتوفر المتصفح Microsoft Edge على أنظمة التشغيل الأخرى التابعة لشركة آبل، مثل نظام iOS حيث تم إصداره في العام 2017.

في غضون ذلك، تُجري مايكروسوفت بعض التغييرات الضخمة على المتصفح Microsoft Edge حيث سيستند من الآن فصاعدًا على محرك الويب Chromium المستخدم في المتصفح Google Chrome مما يعني بأنه سيستغني عن المحرك EdgeHTML. وعلى الرغم من أن هذا سوف يحل بعض مشاكل التوافق ويجعل تجربة المستخدم موحدة أكثر، إلا أن الجميع ليسوا سعداء للغاية بهذه الخطوة.