الساعة الذكية Apple Watch قد تكسب المزيد من الإستقلالية عن iPhone في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من المشاكل مع الساعة الذكية Apple Watch هي أنها تعتمد بشكل كبير على iPhone لتعمل. على سبيل المثال، حتى قبل إطلاق النسخة التي تدعم الشبكات الخلوية من Apple Watch، كان يتوجب على المستخدمين إبقاء ساعاتهم الذكية مقترنة بهواتف iPhone الخاصة بهم لتلقي المكالمات الهاتفية والوصول إلى الإنترنت. في حين أن هذا قد تغير، فإن الساعة الذكية Apple Watch لا تزال تعتمد إعتمادًا كبيرًا على iPhone.

مثال آخر هو التطبيقات، حيث إذا كنت تريد تحميل تطبيق على الساعة الذكية Apple Watch، فسوف تحتاج إلى تحميله من خلال iPhone. ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل القريب لأنه وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء بلومبورج، فيبدو أن الإصدار الرئيسي التالي من نظام WatchOS سيمنح للساعة الذكية Apple Watch إستقلالاً أكبر عن iPhone.

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سيتم ذلك عن طريق منح Apple Watch متجر تطبيقات خاص بها يمكن الوصول إليه من خلال الساعة نفسها. هذا يعني أنه في حالة الحاجة إلى تحميل تطبيق للساعة الذكية، فبإمكانك القيام بذلك مباشرة من الساعة نفسها حتى لو كنت بعيدًا عن هاتفك. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون النسخة التي تدعم الشبكات الخلوية من Apple Watch، فهم سيظلون بحاجة إلى ربط الساعة مع iPhone لتلقي الإشعارات، لذلك يجب مراعاة ذلك.

ومع ذلك، إذا كنت تملك النسخة التي تدعم الشبكات الخلوية من Apple Watch، فإن تحديث WatchOS الرئيسي القادم يستحق أن تتطلع إليه. ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن الإصدار الجديد من نظام WatchOS والإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الأخرى التابعة للشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.