تكنولوجيا: بعد محاولة جوجل لإنشاء واحدة.. 5 طرق لضمان خصوصيتك فى المدن الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخذ شركة جوجل حاليا خطوات لتطوير مدينة ذكية فى كندا، لكن مخاوف الخصوصية تعوق مشروعها، لذلك نتحدث عن كيفية حماية خصوصيتك إذا أصبحت أحد سكان هذه المدن الذكية فى المستقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، فقد قال الدكتور أندرو كليمنت، أستاذ فخرى وباحث مراقبة فى كلية المعلومات بجامعة تورنتو، إن هناك خطة من خمس نقاط لضمان احترام الخصوصية وغيرها من الحقوق فى المدن الذكية فى المستقبل:
1. يجب أن تكون البيانات التى تم جمعها مجهولة بشكل افتراضى.
2. يجب أن تمتثل أى بيانات تتعامل معها شركات المدن الذكية لقوانين الخصوصية.
3. البرامج التى تصل إلى البيانات التى يتم جمعها يجب أن تكون متاحة للجمهور بموجب ترخيص مفتوح المصدر.
4. يجب أن تكون الخدمات الرقمية الأساسية متاحة للجميع وبأسعار معقولة.
5. يجب أن تكون البيانات والبرامج والبنية التحتية المادية آمنة مع الإبلاغ عن أى اختراقات على الفور.
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