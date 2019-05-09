7 تطبيقات تمكنك من استخدام هاتفك كمساعد شخصي

على الرغم من وجود الكثير من الانتقادات حول قضائنا للكثير من الوقت في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، إلا أن هناك عدة جوانب إيجابية لها، حيث تتطور هذه التطبيقات باستمرار لجعل حياتنا أكثر سهولة. ومن الممكن أن تعتمد على هاتفك كمساعد شخصي إذا قمت بتثبيت تطبيقات مناسبة لأسلوب حياتك الشخصية والعملية.

يمكنك من خلال تطبيقات قليلة مُثبتة على هاتفك إنجاز المزيد من المهام بسهولة، والبقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار، وممارسة التمارين الرياضية، ومتابعة حالتك الصحية، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 7 تطبيقات تساعدك على استخدام هاتفك كمساعد شخصي:

1- تطبيق Aha!:

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يعتبر تطبيق Aha! خيارًا مثاليًا لمديري المنتجات والمسوقين، حيث يسهل عليهم وضع إستراتيجيات التسويق ناجحة، وكذلك إدارة حملات التسويق، والتعاون مع فرق العمل وكل ذلك من مكان واحد.

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى التحديثات لحظيًا، وإنشاء عناصر عمل جديدة بسرعة، وإضافة الأهداف والمبادرات بسهولة، وكذلك التعاون مع فريق العمل عبر التعليقات.

يتمتع التطبيق بواجهة مُستخدم سهلة وبسيطة، ويتيح لك تصدير البيانات ومشاركتها بسهولة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Sleep Cycle:

يساعدك تطبيق Sleep Cycle على تتبع نومك، والحصول على تحليل يساعدك في الحصول على ليلة نوم جيدة. حيث يراقب التطبيق أنماط نومك من لحظة وضع رأسك على الوسادة، وحتى الاستغراق في النوم، ثم يقوم بتحليل نومك عن طريق تقنية Sleep Cycle الصوتية الحاصلة على براءة اختراع، أو عن طريق مستشعر التسارع Accelerometer الموجود بهاتفك.

كما يمكنك بدء يومك بالشعور بالحيوية من خلال المنبه الذكي المصمم لإيقاظك بلطف، ويتيح لك التطبيق أيضًا التعرف على كيفية تأثير الطقس على نوعية نومك، بالإضافة إلى مراجعة ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ: ﺷﺮب اﻟﻘﻬﻮة، أو اﻹﺟﻬﺎد، أو أداء اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ، أو النوم في وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻨﻮم.

يتكامل هذا التطبيق مع تطبيق آبل للصحة Apple Health؛ مما يتيح لك تبادل البيانات بسهولة مثل: تحليل النوم، ومعدل ضربات القلب.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Moment:

يتيح لك تطبيق Moment استخدام هاتفك أو جهازك اللوحي بطريقة صحية، حيث يمكنك تحديد الوقت الذي تقضيه في استخدامه، وتعلم كيفية إدارة إدمان استخدام الجهاز باستخدام تقنيات التدريب والإدارة البسيطة التي يقدمها.

يساعدك هذا التطبيق على تحسين الصحة، والتركيز، من خلال تقليل وقت الشاشة، كما يمكنك استخدام ميزة Moment Coach التي تقدم لك إرشادات دورية لإبقائك على المسار الصحيح.

كما يتيح لك تتبع أي تطبيقات تستخدمها بشكل متكرر، بالإضافة لوجود سجل لعدد المرات التي تستخدم فيها هاتفك كل يوم، كما يوفر التطبيق أدوات للرقابة الأبوية، والتي تتيح للآباء مراقبة استخدام أطفالهم لأجهزتهم، وتحديد تطبيقات معينة يمكنهم استخدامها,

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق TripIt:

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يعد تطبيق TripIt واحدًا من أهم تطبيقات الإعداد للسفر التي ستحتاج إليها خاصة إذا كنت شخصًا كثير السفر، حيث يساعدك على جمع وإدارة جميع خطط السفر الخاصة بك كلها في مكان واحد بما في ذلك؛ مواعيد الرحلات الجوية، وحجز الفنادق، ورحلات التنقل داخل البلد التي ستزورها.

يتيح لك تطبيق TripIt توجيه مسارات حجز رحلات الطيران، ورسائل البريد الإلكتروني الأخرى المتعلقة بالسفر إلى عنوان بريد إلكتروني خاص – وإذا قمت بمنحه إمكانية الوصول المباشر إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، سيتمكن من العثور على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالسفر، ومعالجتها بنفسه – ثم استخراج كل التفاصيل ذات الصلة، وتنظيمها في مخطط رئيسي، ورسم خريطة تفصيلية لكل خططك بكل المواعيد والأماكن.

كما سيساعدك التطبيق في الإطلاع على أي تغييرات مفاجئة في خططك؛ عن طريق إرسال التنبيهات التلقائية بمجرد حصول أي تغيير مُفاجئ في خطتك مثل: تغيير موعد الطائرة، أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال خطط السفر إلى التقويم الخاص بك، أو لأي شخص تختاره.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Ten Percent Happier:

يساعدك هذا التطبيق على التأمل، والاسترخاء، والتخلص من القلق، والتوتر اليومي، من خلال مقاطع فيديو يومية تعلمك التأمل في أبسط طريقة ممكنة.

يقدم لك هذا التطبيق محتوى جديد أسبوعيًا، ونصائح عملية لبناء عادات يومية أفضل، والحصول على نوم أعمق، بالإضافة إلى تأملات سريعة تتناسب مع حياتك المزدحمة.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويتكامل مع تطبيق Apple Health لتتبع تقدمك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق Mindbody:

يتيح لك تطبيق Mindbody الوصول إلى أفضل خدمات اللياقة البدنية من خلال هاتفك بشكل أسهل من أي وقت مضى، من خلال البحث عن أقرب منتجع صحي، أو صالة لممارسة تمارينك الرياضية المُفضلة، ثم حجز ما تريد بالسعر الذي يناسبك.

يوفر لك التطبيق كل الخيارات في مجال ممارسة التمارين الرياضية، وتحسين اللياقة البدنية، سواء كنت ترغب في الحصول على شكل أفضل لجسمك، أو فقدان الوزن، أو تجربة شيء جديد، أو مجرد قضاء وقت ممتع في ممارسة تمارين اللياقة البدنية الجماعية.

يتيح لك التطبيق الفلترة أثناء البحث حسب الموقع، والتاريخ، وفئة اللياقة البدنية، لضمان العثور على أفضل فئة لك.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

7- تطبيق Tile:

يساعدك تطبيق Tile على تحديد أماكن الأشياء المفقودة، أو غير الموضوعة في مكانها – مثل هاتفك، والمفاتيح، والمحفظة، خلال ثواني فقط.

يمكنك استخدام جهاز Tile tracker الذي يعمل عن طريق البلوتوث، ولصقه بأي شيء لا ترغب في فقده، ثم استخدم هذا التطبيق لتجعل أغراضك تصدر نغمات، عندما تكون داخل نطاق اتصال البلوتوث، فتستطيع العثور عليها بسهولة.

كما يمكنك استخدام التطبيق للوصول لجهازك اللوحي، أو هاتفك الذي نسيت آخر مكان وضعته فيه، ما عليك سوى تنزيل التطبيق على جميع أجهزتك، واستخدام التطبيق على أحد أجهزتك للعثور على جهاز آخر، حيث يمكنك تحديد موقعه على الخريطة أو جعله يصدر صوت لتصل لمكانه.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.