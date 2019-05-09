هواوي تعلن عن أول هاتف ذكي لها مع كاميرا أمامية منبثقة

أعلنت شركة هواوي اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الجديد “بي سمارت زد” P smart Z الذي يمتاز عن باقي هواتفها بأنه يقدم شاشة كاملة تمامًا بلا أي نتوء، وذلك بفضل الكاميرا الأمامية المنبثقة التي تختفي داخل الجهاز وتخرج حين الحاجة إليها فقط.

ويعد هاتف “بي سمارت زد” أول هاتف من الشركة الصينية يقدم كاميرا أمامية منبثقة، ومع ذلك فهو ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات، خاصةً فيما يتعلق بالمواصفات الداخلية.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.59 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت، عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي” MicroSD.

ويضم “بي سمارت زد”، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، معالجًا ثماني النوى من نوع HiSilicon Kirin 710F. كما يضم بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

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ويملك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية، أما الكاميرا الأمامية المنبثقة، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2. ويقدم الجهاز حساس بصمة على ظهره، بالإضافة إلى منفذ “يو إس بي سي” USB-C.

وتعتزم هواوي طرح هاتف “بي سمارت زد” بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والأخضر. هذا؛ وذكر موقع أمازون في إيطاليا أن الهاتف لن يُشحن قبل شهر أو شهرين، وقد وُجد الهاتف على موقعي هواوي في إسبانيا وإيطاليا، ما يعني أن الهاتف سوف يُطلق في إيطاليا بسعر 280 يورو.