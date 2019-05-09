نظام Android Q سيتخلص من زر العودة لصالح الإيماءات

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد الإختلافات الرئيسية بين iOS والأندرويد هي طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم. على سبيل المثال، تأتي الكثير من هواتف الأندرويد مع أزرار التنقل الإفتراضية على الشاشة أو أزرار حساسة للمس. هذا على عكس نظام iOS في هواتف iPhone الحديثة الذي يعتمد أساسًا على الإيماءات.
يبدو أن شركة جوجل تخطط لتبسيط الأندرويد بشكل أكبر لأنه في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019، كشفت الشركة أنها سوف تتخلص من زر العودة في نظام Android Q لصالح الإيماءات. هذا يعني أنه من أجل العودة إلى الخلف، سيتعين على المستخدمين السحب من حافة هواتفهم الذكية.
هذا بالتأكيد أكثر سهولة مقارنة بالضغط على زر العودة والحاجة إلى الوصول إلى الجزء السفلي من الهاتف. ومع ذلك، فإن التنقل بالإيماءات في نظام الأندرويد ليس أمرًا جديدًا تمامًا. قامت شركات مثل Huawei بتطبيقها في واجهة EMUI الخاصة بها، ولكن كونها جزءًا من نظام Android Q يعني أنه بإمكاننا التطلع إليها في هواتف Google Pixel المستقبلية، مثل Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL المتوقع صدورهما في النصف الثاني من هذا العام.
مع ذلك، لم يتم إصدار نظام Android Q بشكل رسمي، فهو لا يزال في المرحلة التجريبية. من المتوقع أن يتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام، ولكن في الوقت نفسه، أعلنت شركة جوجل أيضًا أنه يمكن الوصول إلى النسخة التجريبية الأحدث من نظام Android Q على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية التابعة لعدد من العلامات التجارية.
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