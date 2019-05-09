شركة Electronic Arts تتطلع لجلب لعبة Apex Legends للأجهزة المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة Electronic Arts لأول مرة عن لعبة Apex Legends، بدا غريبًا بعض الشيء أنه لم يتم الإعلان عن هذه اللعبة للأجهزة المحمولة. هذا لأن لعبة Apex Legends تشبه في سياقها الألعاب المحمولة الشهيرة الأخرى مثل Fortnite و PUBG. ومع ذلك، الخبر السار للاعبين هو أن لعبة Apex Legends ستشق طريقها في المستقبل إلى الأجهزة المحمولة.

خلال الحدث الأخير الذي كشفت فيه شركة Electronic Arts عن نتائجها المالية، أكدت الشركة أنها تجري مناقشات لجلب لعبة Apex Legends إلى الأجهزة المحمولة. لم تذكر الشركة متى قد يحدث ذلك، ولكن إذا كنت لا تزال تلعب اللعبة بنشاط ولا تمانع إستخدامها أيضًا على جهازك المحمول، فهذا أمر ينبغي أن تتطلع إليه.

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ووفقا لشركة Electronic Arts، فقد صرحت بالقول : ” نحن في مناقشات متقدمة لجلب لعبة Apex Legends إلى الصين وإلى الأجهزة المحمولة، وسنطلعكم على الأطر الزمنية عند الإنتهاء من تلك المناقشات. نحن من يتكلف بنشر لعبة Apex Legends في كوريا. توفر اللعبة فرصة لنا لإنشاء إتصال مباشر مع لاعبينا هناك، ونأمل أن نكون قادرين على الإستفادة من ذلك في ألعاب أخرى “.

أوضحت شركة Electronics Arts أيضًا أن لعبة Apex Legends هي لعبتها الأسرع نموًا على الإطلاق إستنادًا إلى الأرقام، فقد أثبتت نجاحها تمامًا، لذلك ليس من المستغرب أن نرى الشركة تفكر في توسيع نطاق اللعبة وتوافرها.