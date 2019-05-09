جوجل تؤكد رسميًا أنها تستكشف تكنولوجيا الهواتف الذكية القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، كانت هناك تكهنات بأن شركة جوجل قد تكون واحدة من الشركات القليلة التي ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية القابلة. ذلك لأن شركة جوجل أعلنت أن نظام الأندرويد سيبدأ في دعم الأجهزة القابلة للطي، وبعد ذلك تم رصد براءة إختراع مُسجلة من قبل الشركة تؤكد أنها تستكشف بالفعل فكرة إنشاء مثل هذا الجهاز.

الآن إتضح أن كل تلك التكهنات كانت صحيحة لأنه خلال مقابلة مع موقع CNet، أكد السيد Mario Queiroz والذي يقود الفريق الذي يشرف على تطوير هواتف Google Pixel أن شركة جوجل تستكشف هذه التقنية. ومع ذلك، قبل أن تكون متحمسًا للغاية، فينبغي الإشارة إلى أن شركة جوجل تقوم بإختبار نماذج أولية تستخدم هذه التكنولوجيا ولكن يبدو أنها لم تستكشف بعد إستخدامًا لها.

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ووفقا للسيد Mario Queiroz، فقد صرح بالقول : ” نحن بالتأكيد نقوم بإنشاء نماذج أولية لهذه التكنولوجيا. لقد كنا نفعل ذلك منذ فترة طويلة. لا أعتقد أن هناك حالة إستخدام واضحة حتى الآن “. وأضاف : ” أعتقد أن الأمر يحتاج إلى أن يكون أكثر إبتكارًا من ذلك. ستحتاج حالة الإستخدام إلى أن تكون شيئًا تلجأ إليه وتقول بأنك بحاجة بالتأكيد إلى الحصول عليه. الآن، لست بحاجة إلى طي، ولكنه شيء من الجيد إمتلاكه “.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل سوف تكتشف شيئًا جديدًا قبل حلول موعد إطلاق الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في وقت لاحق من هذا العام أم لا، ولكن ربما لا ينبغي أن تحبس أنفاسك منذ الآن.