صور جديدة تستعرض لنا iPhone XR 2019 مع كاميرتين في الخلف في وحدة مربعة الشكل

فاطمة أيت طالب - دبي - كان iPhone XR هو الهاتف الأكثر مبيعًا لدى شركة آبل في الربع الأول من هذا العام، لذلك من المتوقع أن نرى الشركة الأمريكية تقوم بإصدار خليفة لهذا الهاتف في النصف الثاني من هذا العام. وعلى ذكر ذلك، فقد ظهرت اليوم صور حاسوبية تجسد لنا كيف سيكون تصميم خليفة iPhone XR من مختلف الزوايا.

كما تلاحظون إنطلاقا من هذه الصور، فيبدو أن خليفة الهاتف iPhone XR سيحصل على كاميرتين في الخلف ولكن في وحدة مربعة مختلفة من حيث التصميم بحيث تشبه وحدة الكاميرا التي سنراها في خلفي iPhone XS و iPhone XS Max. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهذه التسريبات كشفت لنا كذلك أن خليفة iPhone XR سيحتفظ بنفس الشاشة البالغ حجمها 6.1 إنش، وبنفس الأبعاد الكلية، بإستثناء السمك، فهذا الطراز الجديد سيكون أنحف بحيث سيبلغ سمكه 7.8 ملمتر في معظم الأجزاء و8.5 ملمتر في المكان حيث تتواجد الكاميرا. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتف iPhone XR الحالي يمتاز بسمك 8.3 ملمتر بدون حساب الكاميرا البارزة.

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التفاصيل الخاصة بالكاميرتين في الخلف لا تزال غير معروفة، ولكن من المحتمل أن تقوم شركة آبل بجلب كاميرا iPhone XS إلى هذا الهاتف، وهذا ما يعني بأن خليفة iPhone XR سيضم كاميرا عادية وكاميرا مقربة ولكل منها مستشعر بدقة 12 ميغابكسل. وفي الواجهة الأمامية، يبدو أن خليفة iPhone XR سيحتفظ بالقطع وبنفس المكونات التي إعتدنا رؤيتها هناك، بما في ذلك Face ID. وتجدر الإشارة إلى أن خليفة iPhone XR قد يكون آخر هاتف من شركة آبل يستخدم شاشة بتقنية LCD.

كالعادة، هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل ستقوم بالإنتقال من Lightning إلى USB Type-C في هواتفها الجديدة، ولكن هذا ليس ما تظهره هذه الصور. وبطبيعة الحال، الجميع يفضل حدوث ذلك، فذلك سيسمح للناس بإستخدام أجهزة الشحن بقوة 18 واط، على الرغم من أننا نشك في أنها ستكون مجمعة مع هواتف iPhone الجديدة، وخاصة iPhone XR 2019.