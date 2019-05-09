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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عباداتك فى تطبيق.. "Muslim Pro" هيخليك تصلى وتسبح وتقرأ الأسماء الحسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رمضان، يوجد العديد من التطبيقات التى يمكنها أن تساعدك على تأدية عباداتك المختلفة، لذلك نقدم لك سلسلة كاملة باسم "عباداتك فى تطبيق"، يمكنك من خلال حلقاتها التعرف على أكثر من تطبيق لكل منها مميزات معينة فى مساعدتك على العبادة.
يعد 2016 "Muslim Pro" من بين أكثر التطبيقات الإسلامية شعبية، حيث إنه يشتمل على العديد من الوظائف المهمة التى تساعدك على تأدية عباداتك، مما يوفر لك تحديد أوقات صيام وأوقات صلاة بشكل دقيق بناءً على موقعك، وكذلك يمدك بتلاوات صوتية للأذان متنوعة.
ووفقا لما ذكره موقع "digitartlends" التكنولوجى، يشتمل تطبيق Muslim Pro 2016 أيضًا على تسبيح رقمى لمساعدتك على متابعة ذكرك، وكذلك تقويمك الهجرى بالكامل.
muslim pro
ويقدم لك أيضا مميزات أخرى تساعدك على الإفطار فستوجهك ستوجهك حتى إلى المطاعم والمساجد القريبة.
كما أن تطبيق Muslim Pro 2016 يقدم قائمة كاملة بأسماء الله الحسنى، والذى يمكنك من خلال الذكر والصلاة فى مواعيدها والاستمتاع بالتلاوات المختلفة وكل ذلك فقط من خلال ضغطة أصبع على تطبيق بهاتفك الذكى.
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