تكنولوجيا: عباداتك فى تطبيق.. "Muslim Pro" هيخليك تصلى وتسبح وتقرأ الأسماء الحسنى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رمضان، يوجد العديد من التطبيقات التى يمكنها أن تساعدك على تأدية عباداتك المختلفة، لذلك نقدم لك سلسلة كاملة باسم "عباداتك فى تطبيق"، يمكنك من خلال حلقاتها التعرف على أكثر من تطبيق لكل منها مميزات معينة فى مساعدتك على العبادة.

يعد 2016 "Muslim Pro" من بين أكثر التطبيقات الإسلامية شعبية، حيث إنه يشتمل على العديد من الوظائف المهمة التى تساعدك على تأدية عباداتك، مما يوفر لك تحديد أوقات صيام وأوقات صلاة بشكل دقيق بناءً على موقعك، وكذلك يمدك بتلاوات صوتية للأذان متنوعة.

ووفقا لما ذكره موقع "digitartlends" التكنولوجى، يشتمل تطبيق Muslim Pro 2016 أيضًا على تسبيح رقمى لمساعدتك على متابعة ذكرك، وكذلك تقويمك الهجرى بالكامل.