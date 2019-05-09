شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مركبة جونو الفضائية تلتقط صورة مذهلة لكوكب المشترى العاصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التقاط صورة بواسطة المسبار الفضائي الروبوتي جونو التابع لناسا خلال مروره قريبا من الكوكب، حيث تُظهر الصورة بقعة كبيرة حمراء على الكوكب بتفاصيل مذهلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم التقاط معظم صور كوكب المشتري من بعيد، سواء من الأرض أو من مسافة كبيرة بما يكفي أن ما يقرب من نصف الكوكب يكون مرئيا، ولكن هذه اللقطة تعد الأولى من نوعها التى يتم التقاطها من مكان قريب نسبيا وكانت الصورة أفضل وأكثر تفاصيل.



كوكب المشترى

وتعد البقعة الحمراء الكبرى بمثابة إعصار أكبر من كوكب الأرض بأكمله، والتى توجد في الأفق العلوي الأيمن من الصورة، وكان الإعصار شديدا على كوكب المشتري، طالما تمكنت التلسكوبات من التقاطه، ولكن مثل معظم الظواهر الفلكية لم يتم فهمه فور اكتشافه.

وعلى الرغم من أن الدوامات الصغيرة التي تتغذى على نظام العاصفة يبدو أنها تلعب دورًا، إلا أن الفهم الكامل لقمة العاصفة العملاقة لا يزال موضوعًا للبحث المستمر، وقد يساعد على إلقاء الضوء على أنماط الطقس هناك.

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صورة كوكب المشترى الفائزة

ويظهر أيضًا في الصورة على قمم سحابة كوكب المشتري، حزام أفقي غامق بارز يحتوي على سحابة بيضاوية بيضاء، وهى عبارة عن نظام عالي الضغط يحوم وهو مكافئ لإعصار أرضي.

وكانت قد التقطت المركبة الفضائية جونو الصورة في شهر فبراير، خلال المرور السابع عشر لأكبر كوكب في المجموعة الشمسية، وتم اختيارها كصورة فلكية لناسا بالأمس.



كوكب المشترى

وجدير بالذكر أن مهمة جونو التي تمتد إلى 2021، هي دراسة كوكب المشتري بطرق جديدة، ولقد حققت بالفعل العديد من الاكتشافات، بما في ذلك أن المجال المغناطيسي لكوكب المشتري متكتل بشكل مدهش، وأن بعض أنظمة سحابة كوكب المشتري تمتد على بعد حوالي 3 آلاف كيلومتر إلى الكوكب.