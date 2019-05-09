شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أندرويد.. 10 تغييرات ستطرأ على هاتفك مع قدوم نظام Android Q الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما هو الحال دائمًا فى مؤتمر I / O، كشفت شركة جوجل النقاب عن كل شيء جديد سيأتى مع Android Q وهو النسخة الأحدث من نظام التشغيل على الهواتف الذكية، وسيتم إطلاق النسخة التجريبية على 23 جهاز وسيتم طرحها رسميا فى وقت لاحق من هذا العام، وباستخدام Android Q، يمكن لمستخدمى هواتف أندرويد توقع مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى

تركز جوجل بشكل أكبر على الخصوصية مع Android Q، فلن يكون لدى المستخدمين قسم خصوصية مخصص، حيث يمكنهم منح أذونات لأشياء مختلفة مثل التقويم والكاميرا مع التطبيقات.

فى العام الماضى، أكدت جوجل على أهمية الرفاهية الرقمية بطريقة تساعد المستخدمين على الحد من استخدام هواتفهم الذكية، مع Android Q يأتى وضع Focus Mode الذى سيمنع معظم التنبيهات والإشعارات ولكنه يسمح لجهات الاتصال "الهامة" بالاتصال بك.

يمكن للمستخدمين الآن الضغط لفترة طويلة على أحد التنبيهات لرؤية خيارات مثل "إظهار بصمت" أو "مواصلة التنبيه" اعتمادًا على الطريقة التى يرغبون فى رؤية الإشعارات بها.

حتى الآن، كان لدى مستخدمى أندرويد خيار إما مشاركة معلومات الموقع مع التطبيقات فى جميع الأوقات أو لا على الإطلاق، ومع ذلك، لن يكون لدى مستخدمى Android Q خيار مشاركة الموقع إلا عندما يستخدمون التطبيق.

فى بعض الأحيان، قد يزيل المستخدم أحد التطبيقات عن طريق الخطأ والآن مع Android Q ، سيكون أمام المستخدمين بضع ثوانٍ للتراجع عن هذا الإجراء واستعادة التطبيق على الهاتف الذكى.

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يبدو تطبيق YouTube أفضل بكثير مع تمكين الوضع المظلم. قم بتشغيله عن طريق فتح التطبيق ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي> الإعدادات> عام> وضع الظلام، وهناك الكثير من التطبيقات التى تدعم الوضع المظلم أو السمة الليلية.

بالنسبة لمستخدمى Android ، ستظهر الرسائل الآن مثل كيفية إجراء الدردشات فى تطبيق ماسنجر على فيس بوك، وسيطفو إشعار دائرى فوق أى شيء موجود على شاشة الهاتف الذكى.

باستخدام Android Q، سيصبح بإمكان مستخدمى أندررويد مشاركة شبكات Wi-Fi من خلال رمز الاستجابة السريعة، سيتمكن المستخدمون أيضًا من فحص رمز الاستجابة السريعة للانضمام إلى شبكة Wi-Fi.

سيتمكن المستخدمون الآن من "التعليق المباشر" على أى فيديو يتم تشغيله حتى لو لم يكن لديهم اتصال بيانات.

جعلت جوجل التقاط السكرين شوت فى Android Q أكثر حداثة.