شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر المملكة المتحدة من رقم قياسى جديد من حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ناسا تحذيراً من أن المملكة المتحدة يمكن أن يكون عامها مليئا بحرائق الغابات للحد الذى يجعلها تسجل رقما قياسيا جديدا فى عدد الحرائق هذا العام، حيث تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية الأقمار الصناعية لمراقبة الحرائق على الأرض منذ يناير 2014.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، يتزايد عدد حرائق الغابات في المملكة المتحدة سنويًا، مع زيادة هائلة في عدد عمليات اكتشاف الحرائق منذ عام 2017، ووفقًا لمركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، كان السبب في ذلك، ارتفاع درجات الحرارة في الطقس الدافئ والجاف في عامي 2017 و 2018.

ومع ذلك، بحلول نهاية أبريل 2019، كانت المملكة المتحدة قد شهدت بالفعل المزيد من الحرائق أكثر من عام 2018.



حرائق

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وقامت ناسا برسم هذه الحرائق على الخريطة، باستخدام بيانات من مجموعة التصوير ( (VIIRS) على القمر الصناعي Suomi NPP.

وقالت ناسا: تشمل الحرائق البارزة هذا العام حرائق في شهري فبراير وأبريل في آشتون فورست‎ في إنجلترا، كما أنه فى أواخر فبراير، في أعقاب أشد أيام الشتاء دفئًا في المملكة المتحدة، احترق مارسدين مور في غرب يوركشاير بإنجلترا، فيما شهدت اسكتلندا إحراقًا أيضًا، بما في ذلك حريق هائل اندلع بالقرب من مزرعة رياح في موراي.



حرائق

وتعد الأخبار لا تبشر بالخيربالنسبة لعدد الحرائق المتوقع أن تندلع فى المملكة المتحدة هذا العام، حيث تكون الحرائق أكثر شيوعًا خلال أشهر الربيع والصيف، عندما تصبح النباتات التي تم تجميدها وتجفيفها مسبقًا خلال فصل الشتاء وقودًا لحرائق الغابات.