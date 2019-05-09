شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. "بالونة" تنتفخ ذاتيًا بعد إزالة النيتروجين منها.. اعرف التفسير العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند وضع النيتروجين السائل فى "بالونة" ثم إزالته ستكون النتيجة أنها ستنتفخ ذاتيا، حيث يعد النيتروجين هو غاز يتم حفظه في حالة سائلة في درجات حرارة منخفضة للغاية، وتتسبب درجة الحرارة المنخفضة في تقلص البالون المملوء بالهواء، وذلك لأن الهواء البارد يشغل مساحة أقل من الهواء الدافئ، مما يجعل البالون يتقلص، وعندما تخرج مرة أخرى تنتفخ ذاتيا.



البالونة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مع خروج البالون الأصفر من الحوض ووضعه على سطح المختبر، بدأ بالانتفاخ عندما وصل إلى درجات حرارة أعلى وبدأت الغازات في الداخل بالتوسع مرة أخرى، وتم نشر ذلك فى مجموعة من اللقطات المصورة من جانب "كيم كيمي" أستاذ الكيمياء من كلية ولاية فلوريدا الجنوبية.



البالونة

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وكتبت في مدونة علمية حديثة: "كان تركيزي في تدريس العلوم دائمًا هو تحفيز الطلاب على استكشاف عالمهم من خلال التجارب".

وحددت درجة حرارة النيتروجين السائل فى -196 درجة مئوية أى (384 درجة فهرنهايت)، والتى عندما يتم وضعها على بالون منفوخ يتقلص لأن الطاقة الحركية لجزيئات الغاز تتناقص معها، وتتحرك جزيئات الغاز ببطء شديد، مما يجعلها تصطدم بشكل أقل تواترا وأقل قوة مع جدران البالون، مما يؤدي إلى الانكماش.



البالونة

وعندما يتم تسخين البالون، يستعيد حجمه وشكله الأصلي، حيث توضح التجربة تأثير درجة الحرارة على حجم الغاز في البالون.