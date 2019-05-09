كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Scrubba”..غسالة محمولة للمغامرين

متابعة-سنيار: حقيبة الغسيل Scrubba هي غسالة محمولة تزن 70 غرام فقط.

لتنظيف الجوارب في أي مكان، يمكنك ببساطة إضافة الماء، وإغلاق الكيس، وإزالة الهواء من خلال صمام تويست وفرك الملابس لمدة لا تقل عن 30 ثانية (3 دقائق توفر جودة غسيل الجهاز)، ثم اشطفها في الكيس وعلقها حتى يجف.

وقال مطورو الغسالة: “في عام 2012، أطلقنا حقيبة الغسيل الأصلية Scrubba (أصغر غسالة ملابس في العالم) والتي وفرت وسيلة مريحة لأكثر من 140،000 من المسافرين والمخيمين، لتنظيف ملابسهم في أي مكان في دقائق معدودة، وعلى مر السنين، تلقينا طلبات من مؤيدينا لإنشاء حقيبة أكبر للسماح بغسل المزيد من العناصر وأيضًا حقيبة أصغر وأخف وزنا، وقبل عامين، أطلقنا حزمة Scrubba، والتي كانت أكبر بنسبة 50٪ من كيس الغسيل Scrubba الأصلي”.

Advertisements

حقيبة غسل Scrubba الصديقة للبيئة التي أُطلقت هذا الأسبوع عبر Kickstarter متاحة للدعم مع تعهدات تبدأ من 19 جنيهًا إسترلينيًا تقريبا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر أغسطس عام 2019.